Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Alemanha registra enorme aumento na chegada de homens ucranianos jovens

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/10/2025 09:51

compartilhe

SIGA

A Alemanha observa um enorme aumento na chegada de homens ucranianos entre 18 e 22 anos, após a decisão de Kiev de permitir a saída do país de jovens adultos, segundo dados obtidos nesta quarta-feira (22) pela AFP.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No final de agosto, Kiev flexibilizou a lei marcial e autorizou jovens adultos a deixarem o país, apesar do conflito com a Rússia.

Desde então, o número de chegadas de jovens ucranianos à Alemanha passou de pouco mais de uma centena por semana para superar 1.000 em média.

"É possível que se trate de uma fase de migração aumentada, consequência da nova normativa adotada pela Ucrânia, e que o número de jovens em busca de proteção volte a diminuir", declarou o Ministério do Interior alemão à AFP.

Segundo dados do sistema FREE, que contabiliza suas chegadas à Alemanha, na semana de 25 de agosto houve 138 chegadas de ucranianos entre 18 e 22 anos.

Desde então, o número aumentou e supera, em média, os 1.000 jovens. Na semana de 6 de outubro, inclusive, foram registradas 1.796 pessoas.

alf/pyv/mab/dbh/dd/fp

Tópicos relacionados:

alemanha conflito homens migracao refugiados ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay