SpaceX desativa mais de 2.500 receptores Starlink em centros de fraude cibernética em Mianmar

A SpaceX cortou o serviço de mais de 2.500 receptores Starlink usados em centros de fraude cibernética em Mianmar, anunciou nesta quarta-feira (22) uma diretora da empresa americana.

A AFP revelou na semana passada um aumento na construção de complexos dedicados a fraudes online em Mianmar, assim como um crescimento explosivo no uso dos dispositivos Starlink para a atividade ilícita.

As redes empregam dezenas de milhares de pessoas, algumas sob condições de trabalho forçado segundo a ONU, e desviam bilhões de dólares de internautas ao redor do mundo.

"A SpaceX identificou e desativou mais de 2.500 receptores Starlink próximos a locais suspeitos de serem centros de fraude" em Mianmar, anunciou na rede social X Lauren Dreyer, vice-presidente de operações comerciais da Starlink na SpaceX.

Um correspondente da AFP observou centenas de pessoas fugindo a pé, de moto ou em caminhonetes de um dos maiores complexos de fraude do país, o KK Park, perto da fronteira com a Tailândia.

Um ex-funcionário do complexo informou que as operações das autoridades contra o complexo prosseguem.

Na segunda-feira, a junta militar que governa Mianmar anunciou uma operação no KK Park e a apreensão de 30 receptores Starlink, ou seja, apenas uma fração dos realmente utilizados no local.

