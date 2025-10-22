Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Acidente de trânsito deixa 46 mortos em Uganda

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/10/2025 06:09

compartilhe

SIGA

Pelo menos 46 pessoas morreram e várias ficaram feridas na madrugada de quarta-feira (22) na colisão de dois ônibus em uma rodovia da região norte de Uganda, informou a polícia, após revisar um balanço inicial de 63 mortos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O incidente aconteceu na via que liga a capital Kampala à cidade de Gulu pouco depois da meia-noite. Os dois ônibus "colidiram frontalmente durante uma manobra de ultrapassagem", em um incidente que envolveu outros dois veículos, segundo um comunicado policial.

A nota afirma que um dos motoristas "tentou evitar a colisão", mas o acidente desencadeou "uma reação em cadeia que provocou a perda de controle dos demais veículos". 

Os feridos foram levados a centros médicos próximos, afirma o texto, que não revela o número de pessoas, nem a gravidade das lesões.

Os acidentes de trânsito são frequentes neste país do leste da África. Segundo a polícia, em 2024 foram registradas 4.434 colisões em Uganda, que provocaram 5.144 mortes.

rbu-jcp/jpa/arm/dbh/fp

Tópicos relacionados:

acidente uganda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay