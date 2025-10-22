Ataque russo a capital da Ucrânia deixa dois mortos

Um ataque russo deixou dois mortos e dois feridos na capital da Ucrânia, informou o comandante militar de Kiev na manhã de quarta-feira (22).

O comandante Timur Tkatchenko afirmou que uma pessoa morreu no distrito de Dniprovski, em Kiev, onde um incêndio foi registrado nos andares superiores de um edifício.

O prefeito da capital, Vitali Klitschko, relatou ataques com drones que provocaram danos em diferentes áreas da cidade.

A ministra da Energia da Ucrânia, Svitlana Grinchuk, afirmou no Facebook que a Rússia atacou a infraestrutura energética do país durante a noite em um ataque "em larga escala".

As autoridades ucranianas também relataram ataques significativos com drones em pelo menos outras três regiões, incluindo Zaporizhzhia, onde várias pessoas ficaram feridas e milhares ficaram sem acesso à energia elétrica.

O ataque ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pediu a Moscou e Kiev que interrompam a guerra nas atuais linhas de combate, ter declarado na terça-feira que arquivou os planos para um encontro com seu homólogo russo, Vladimir Putin, em Budapeste porque não queria uma reunião "inútil".

