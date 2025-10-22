Louvre reabre as portas três dias após roubo de joias

O Museu do Louvre, em Paris, reabriu as portas nesta quarta-feira (22), três dias após o espetacular roubo de oito joias da Coroa, avaliadas em mais de 100 milhões de dólares (538 milhões de reais).

Às 9h00 locais (4h00 de Brasília), horário habitual de abertura do museu, o mais visitado do mundo, os primeiros visitantes começaram a entrar na instituição.

A Galeria Apolo, de onde as joias foram roubadas, permanece fechada, informou o museu à AFP.

A polícia continua procurando os quatro criminosos que executaram o assalto na manhã de domingo na galeria.

Os ladrões estacionaram um guindaste em uma das fachadas do museu, dois deles subiram até o primeiro andar do museu e, com uma serra circular, entraram na sala através de uma janela.

Com os rostos cobertos, eles roubaram nove joias, incluindo uma tiara de pérolas da imperatriz Eugênia e um conjunto de colar e brincos de safiras da rainha Maria Amélia. Durante a fuga, uma das peças, uma coroa, foi abandonada.

O roubo, que durou apenas oito minutos, foi notícia em todo o mundo e provocou novas críticas sobre a falta de segurança nos museus da França.

mdv-emy-es/dbh/fp