Internacional

Israel identifica corpos dos 2 reféns de Gaza devolvidos na véspera

AFP
AFP
Repórter
21/10/2025 23:23

O Exército israelense informou nesta quarta-feira (22, data local) que os restos mortais dos dois reféns de Gaza devolvidos no dia anterior foram identificados: Aryeh Zalmanovich e o sargento mestre Tamir Adar.

Zalmanovich, que tinha 85 anos no momento de sua morte, foi raptado em sua casa no kibutz Nir Oz e morto em cativeiro em 17 de novembro de 2023, informou o Exército de Israel em comunicado. 

Adar, de 38 anos, foi morto enquanto lutava para defender o kibutz Nir Oz em 7 de outubro de 2023, e seu corpo foi levado para Gaza, acrescenta a nota.

Antes de entregarem esses corpos à Cruz Vermelha na terça-feira como parte do acordo de cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos e firmado com Israel, os militantes do Hamas já haviam devolvido 13 dos 28 corpos de reféns prometidos.

Sob os termos do acordo, o grupo islamista palestino deveria ter libertado todos os reféns, vivos e mortos, até 13 de outubro.

Os 20 vivos foram liberados a tempo, mas o Hamas alegou dificuldades logísticas, em particular para localizar os corpos em um território devastado por mais de dois anos de guerra, para seguir o cronograma acordado.

