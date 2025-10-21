Manchester City vence Villarreal (2-0) fora de casa na Champions

O Manchester City venceu sem sustos o Villarreal por 2 a 0 nesta terça-feira (21), no Estádio de la Cerámica, pela 3ª rodada da Liga dos Campeões.

O time do técnico Pep Guardiola emenda seu nono jogo seguido sem derrota, entre todas as competições, e reage na Champions depois do empate o Monaco (2 a 2) na rodada passada.

Vice-líder da Premier League, depois de vencer o Everton (2 a 0) no sábado, o City impôs sua superioridade sobre o Villarreal, terceiro colocado no Campeonato Espanhol, atrás de Real Madrid e Barcelona.

Na competição continental, a equipe espanhola precisava de um resultado positivo depois de perder para o Tottenham (1-0) em Londres e empatar com a Juventus (2-2) em casa.

Nesta terça-feira, o artilheiro norueguês Erling Haaland abriu o placar aos 17 minutos marcando seu 15º gol em 11 jogos pelos 'Citizens' nesta temporada, o quarto nesta Champions.

O meio-campista português Bernardo Silva fez o segundo pouco antes do intervalo desviando de cabeça um cruzamento do atacante brasileiro Savinho (40').

A chance mais clara do Villarreal na partida foi do senegalês Pape Gueye (71'), que cabeceou sozinho, mas mandou a bola para fora.

Na próxima rodada da Champions, o Manchester City receberá o Borussia Dortmund, no dia 5 de novembro.

