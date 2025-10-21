Assine
PSV consegue primeira vitória na Champions com goleada sobre o Napoli (6-2)

21/10/2025 19:06

O PSV conseguiu sua primeira vitória nesta edição da Liga dos Campeões com uma goleada sobre o Napoli por 6 a 2 nesta terça-feira (21), em Eindhoven.

O clube holandês, que perdeu para o Union Saint-Gilloise (3 a 1) e empatou com o Bayer Leverkusen (1 a 1) nas duas primeiras rodadas, soma três pontos importantes antes de enfrentar adversários como Liverpool, Atlético de Madrid e Bayern de Munique.

E o jogo não começou bem para o PSV, que apesar de ter pressionado nos primeiros minutos, saiu atrás no placar quando Scott McTominay (31') marcou para o Napoli.

No entanto, o time de Eindhoven virou em seis minutos com gols de Alessandro Buongiorno (35') e Ismael Saibari (37').

No segundo tempo, Dennis Man (54') aumentou a vantagem do PSV e, na reta final, a expulsão de Lorenzo Lucca (76') abriu o caminho para a goleada, selada pelo próprio Man (80'), Ricardo Pepi (87') e Couhaib Driouech (90').

McTominay (85') chegou a fazer mais um para o Napoli, mas não havia mais tempo para uma reação.

A vitória deixa o PSG provisoriamente na 11ª posição (4 pontos), enquanto os napolitanos aparecem em 22º na tabela (3 pontos).

Ambos estão dentro da zona do playoff de acesso às oitavas de final da Champions.

overflay