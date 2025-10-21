Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Condenado a 21 anos de prisão envolvido em assassinato de presidenciável na Colômbia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/10/2025 17:00

compartilhe

SIGA

Um dos envolvidos no assassinato a tiros do candidato presidencial colombiano Miguel Uribe, morto em agosto após várias semanas em estado crítico, foi condenado a 21 anos de prisão, informou nesta terça-feira (21) o Ministério Público.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o órgão acusador, Carlos Eduardo Mora González assumiu sua responsabilidade no atentado de 7 de junho em Bogotá contra o senador opositor ao governo do esquerdista Gustavo Petro, um fato que abalou a corrida eleitoral para as eleições presidenciais de 2026.

O condenado foi responsável por transportar o pistoleiro menor de idade, que foi sentenciado a sete anos de reclusão. Pelo magnicídio há outros quatro detidos, mas o autor intelectual ainda não foi identificado.

"Ele conduziu e disponibilizou um veículo para reconhecer previamente o local onde o crime foi perpetrado e transportou outros envolvidos no atentado", informou o Ministério Público em comunicado.

Além disso, o órgão afirmou que, sob a "fachada" de motorista de aplicativos de transporte, Mora González "transportava armas e entorpecentes". "Sua participação no plano criminoso foi motivada por uma oferta de cinco milhões de pesos [R$ 6.900]".

Uribe, do partido de direita Centro Democrático, morreu em 11 de agosto devido a ferimentos na cabeça após um ataque armado durante um ato político em Bogotá.

O legislador opositor, de 39 anos, passou dois meses em uma unidade de terapia intensiva em um hospital da capital e morreu após sofrer uma hemorragia cerebral.

das-cr/lv/val/am

Tópicos relacionados:

colombia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay