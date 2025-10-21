israel informa que recebeu corpos de dois reféns

As forças de segurança israelenses na Faixa de Gaza receberam nesta terça-feira (21) os restos mortais de dois reféns, devolvidos como parte do acordo do cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos.

"Israel recebeu, através da Cruz Vermelha, os caixões de dois reféns falecidos, que foram entregues às Forças de Defesa de israel (FDI) e do Shin Bet dentro da Faixa de Gaza", indicou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

O relatório acrescenta que os corpos serão transferidos para Israel para identificação.

