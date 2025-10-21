Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

israel informa que recebeu corpos de dois reféns

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/10/2025 17:00

compartilhe

SIGA

As forças de segurança israelenses na Faixa de Gaza receberam nesta terça-feira (21) os restos mortais de dois reféns, devolvidos como parte do acordo do cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Israel recebeu, através da Cruz Vermelha, os caixões de dois reféns falecidos, que foram entregues às Forças de Defesa de israel (FDI) e do Shin Bet dentro da Faixa de Gaza", indicou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro.

O relatório acrescenta que os corpos serão transferidos para Israel para identificação.

mib-lba/dc/mb/eg/am

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos refens

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay