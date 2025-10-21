Barcelona goleia Olympiakos (6-1) com hat-trick de Fermín López

O Barcelona goleou o Olympiacos por 6 a 1 nesta terça-feira (21), em Montjuic, pela terceira rodada da Liga dos Campeões, com um hat-trick do meia-atacante Fermín López.

López foi responsável pelo Barça abrir 2 a 0 no primeiro tempo (7' e 39'), antes de Ayoub El Kaabi (53') descontar para o time grego na volta do intervalo cobrando pênalti.

Ainda no início do segundo tempo, a expulsão do volante Santiago Hezze (57') acabou com as esperanças do Olympiacos de impedir uma goleada.

Na sequência, o Barcelona ampliou o placar com Lamine Yamal (68' de pênalti), Marcus Rashford marcando duas vezes (74' e '79') e López selando seu hat-trick.

Esta é a segunda vitória do Barça na Champions, depois de vencer o Newcastle (2 a 1) na estreia e perder para o Paris Saint-Germain (2 a 1) na segunda rodada.

Em jogo simultâneo, também pela terceira rodada, Kairat Almaty, do Cazaquistão, e Pafos, do Chipre, empataram em 0 a 0.

