Festival de Sundance vai homenagear Robert Redford

O próximo festival de cinema de Sundance prestará várias homenagens ao seu falecido cofundador Robert Redford, incluindo a exibição de seu primeiro filme independente, disseram os organizadores nesta terça-feira (21).

Redford, a lenda de Hollywood que estrelou sucessos como "Butch Cassidy" antes de se tornar um diretor premiado com o Oscar, faleceu em setembro aos 89 anos.

Sua morte abalou a comunidade cinematográfica, na qual muitos diretores, como Quentin Tarantino e Steven Soderbergh, receberam apoio para dar seus primeiros passos no festival de cinema independente que Redford criou.

"A dedicação de Robert Redford ao poder da narrativa moldou o cinema independente", disse o Sundance em um comunicado. Sua próxima edição começa em 22 de janeiro.

"Em homenagem à sua memória, apresentaremos uma exibição comemorativa de 'Os Amantes do Perigo' (1969), seu primeiro filme independente e um projeto apaixonado que foi o catalisador para a criação do Instituto Sundance e do Festival de Cinema de Sundance", disse.

"Os Amantes do Perigo", no qual Redford interpreta um esquiador obsessivo que compete nos Jogos Olímpicos de Inverno, foi descrito pelo crítico Roger Ebert como "o melhor filme já feito sobre esportes, sem realmente tratar de esportes".

Nesta primeira tentativa atrás das câmeras, Redford propôs e desenvolveu o filme, embora não tenha recebido crédito formal como produtor.

Outros eventos para comemorar o legado de Redford farão parte da programação do festival.

Esta será a última edição do Sundance a ser realizada em Utah. O festival, que ultrapassou a capacidade de Park City, sua cidade anfitriã, se mudará para Boulder, no estado vizinho do Colorado.

Uma exibição de "filmes de legado" que estrearam no festival, incluindo o vencedor do Oscar "Pequena Miss Sunshine" e o sucesso do terror "Jogos Mortais", contará com a presença de seus diretores e elencos.

A programação dos novos filmes e documentários que chegarão ao festival será anunciada nas próximas semanas. A venda de ingressos começa na quarta-feira.

