Embalado após vitória sobre o Palmeiras, Flamengo encara Racing na semifinal da Libertadores

Embalado após vencer o Palmeiras e se manter firme da disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta ao Maracanã nesta quarta-feira (22) para encarar o Racing, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, com o time argentino apostando no retorno do atacante Adrián "Maravilla" Martínez.

Martínez é o artilheiro desta edição da Libertadores ao lado de Flaco López (Palmeiras), com sete gols cada um, e foi decisivo nas oitavas de final contra o Peñarol e nas quartas contra o Vélez Sarsfield.

Agora, recuperado de uma lesão muscular que o afastou dos gramados por 15 dias, o jogador é a principal arma do Racing contra o Flamengo.

Apesar do favoritismo dos cariocas, o técnico Filipe Luís mostra cautela antes do duelo que vale vaga na final.

"Ser melhor do que o Racing em 180 minutos não é fácil", comentou o treinador rubro-negro após a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras no último domingo. "É uma equipe que tem muita intensidade, acelera e é muito vertical", acrescentou.

O jogo de volta será na semana que vem, no estádio El Cilindro, em Avellaneda.

O vencedor do confronto enfrentará na final, marcada para o dia 20 de novembro, em Lima, quem passar entre Palmeiras e LDU, que fazem o jogo de ida da outra semifinal na quinta-feira, em Quito.

- Dupla letal -

Graças à vitória do fim de semana, o Flamengo alcançou o Palmeiras no topo da tabela do Brasileirão. Com 10 jogos a disputar até o fim do campeonato, os dois times somam 61 pontos.

O meia Giorgian de Arrascaeta e o atacante Pedro foram fundamentais. O uruguaio abriu o placar com passe do camisa 9 e, depois, os dois inverteram os papéis na jogada do terceiro gol rubro-negro.

Enquanto negocia para renovar seu contrato, que termina no final do ano que vem, De Arrascaeta vem brilhando na temporada: soma 15 gols e 12 assistências em 26 jogos no Brasileirão.

"Cada jogo é muito importante (...) Agora temos a Libertadores, é outra história", declarou o uruguaio, já pensando no duelo de quarta-feira contra o Racing.

- Medo? -

"Como vamos ter medo?", disse, sorridente, o técnico do time argentino, Gustavo Costas.

"Estamos na semifinal e temos que estar felizes, orgulhosos", acrescentou Costas na entrevista coletiva após a vitória sobre o Aldosivi (1 a 0) na última sexta-feira, pelo Campeonato Argentino.

O jogo marcou o retorno de "Maravilla" Martínez, que começou no banco de reservas e entrou aos 25 minutos do segundo tempo.

O atacante não é a única peça importante que volta de lesão para reforçar o time de Avellaneda: os volantes Juan Nardoni e Santiago Sosa também estão à disposição do treinador.

O Racing também conta com um histórico recente favorável contra brasileiros: foi campeão da Copa Sul-Americana no ano passado derrotando o Cruzeiro na final e, no início do ano, venceu o Botafogo, atual campeão da Libertadores, na decisão da Recopa.

- Escalações prováveis:

Flamengo: Rossi - Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro - Jorginho, Saúl Ñíguez - Luiz Araújo, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino - Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses - Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas - Santiago Solari, Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny - Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

erc/app/ag/cb/am