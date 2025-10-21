Assine
Tenista dinamarquês Holger Rune passa por cirurgia no tendão de Aquiles

21/10/2025 15:47

O tenista dinamarquês Holger Rune, número 10 do mundo, passou por uma cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo nesta terça-feira (21), após a lesão sofrida há três dias no ATP 250 de Estocolmo.

"Olá a todos. A cirurgia correu muito bem hoje (...) Manterei vocês informados durante a minha recuperação", escreveu Rune em sua conta no Instagram.

Na postagem, o tenista publicou uma foto na cama do hospital sorridente e fazendo sinal de positivo.

Rune, de 22 anos, rompeu o tendão de Aquiles do pé esquerdo quando vencia o francês Ugo Humbert por 1 set a 0 na semifinal do ATP 250 de Estocolmo.

Antes de sua grave lesão, o jovem dinamarquês teve bons resultados nas últimas semanas, chegando às quartas de final do ATP 500 de Tóquio e à semifinal do Masters 1000 de Xangai.

