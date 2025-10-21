Isenta do tarifaço de Trump, Embraer atinge recorde de US$ 31,3 bi em pedidos
compartilheSIGA
A Embraer, terceira maior fabricante de aviões do mundo, anunciou nesta terça-feira (21) um valor recorde em sua carteira de pedidos no terceiro trimestre, após ficar de fora de uma sobretaxa dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As encomendas chegaram à marca de US$ 31,3 bilhões, um "nível sem precedentes", impulsionado pelo setor de aviação comercial, com uma carteira de pedidos de 490 aeronaves, segundo um comunicado em seu site.
A empresa brasileira conseguiu evitar as tarifas punitivas impostas em agosto por Donald Trump sobre os produtos brasileiros, uma isenção crucial visto que os Estados Unidos representam 45% de seu mercado de aviões comerciais e 70% do de aeronaves executivas.
No entanto, a Embraer foi atingida pela tarifa de 10% aplicada por Washington a todas as importações em abril.
Trump impôs taxações de até 50% sobre produtos brasileiros ao argumentar uma suposta "caça às bruxas" contra seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado no mês passado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.
A medida gerou fortes tensões comerciais e políticas entre Washington e Brasília.
Contudo, o lobby da Embraer junto com outras grandes companhias brasileiras, como a gigante o setor alimentício JBS, teria ajudado a destravar o diálogo, uma fonte sob anonimato confidenciou à AFP.
A aproximação culminou em um telefonema de 30 minutos entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva há duas semanas, a primeira desde o retorno do republicano ao poder.
Agora, ambos os líderes poderiam se reunir neste fim de semana em Kuala Lumpur durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), de acordo com o governo brasileiro.
A Embraer entregou 62 aeronaves no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 5% em comparação ao mesmo período do ano anterior.
ll/app/ad/yr/aa