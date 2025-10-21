Neymar incendeia redes sociais após derrota do Santos

Com críticas à arbitragem e uma polêmica "curtida" em vídeo de gol perdido por um companheiro de time, Neymar, ainda lesionado, incendiou as redes sociais após a derrota do Santos em casa diante do Vitória, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O astro de 33 anos esteve na Vila Belmiro na segunda-feira (20) à noite e acompanhou a derrota do 'Peixe' por 1 a 0 para um dos seus adversários diretos na luta contra o rebaixamento.

"Tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil pra ontem!", escreveu o camisa 10 ao questionar a atuação do árbitro Rafael Rodrigo Klein.

Ao mesmo tempo, Neymar foi criticado por torcedores por ter "curtido" um vídeo do atacante santista Guilherme perdendo um gol na pequena área.

"Sou muito fã do Neymar, admiro demais sua trajetória. Mas, nessa, ele pegou mal", escreveu um internauta. "Curtir um vídeo onde Guilherme, seu colega de profissão, erra uma cabeçada em frente ao gol - ainda mais com o Santos numa fase tão difícil - soa como deboche", acrescentou.

No entanto, o craque defendeu Guilherme em um post que pedia a saída do jogador da equipe.

"Calma, não é pra tanto", comentou.

Matheuzinho, que marcou de pênalti o gol do Vitória, imitou a tradicional comemoração de Neymar, com as mãos espalmadas ao lado do rosto.

Em recuperação após uma lesão muscular na coxa direita, o astro santista ainda não tem data confirmada para o seu retorno, esperado para novembro.

Com dez rodadas para o fim do Brasileirão, o Santos ocupa a 16ª posição, a última acima da zona de rebaixamento, com os mesmos 31 pontos do Vitória.

