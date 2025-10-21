Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Viúva de colombiano morto em ataque dos EUA no Caribe diz que sua vida foi 'tirada' injustamente

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/10/2025 13:13

compartilhe

SIGA

A esposa de um colombiano morto no Caribe pelos Estados Unidos em um ataque a uma suposta embarcação do tráfico de drogas denunciou, em entrevista à AFP, que a vida de seu marido foi "injustamente tirada", já que ele era, na verdade, um pescador. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Alejandro Carranza, de 40 anos, foi "assassinado" em águas colombianas durante a mobilização militar ordenada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para conter o tráfico de drogas, disse o presidente colombiano, Gustavo Petro, no fim de semana. 

Sua viúva, Katerine Hernández, declarou na cidade de Santa Marta que Carranza saiu de casa para pescar em mar aberto. Ele era um "bom rapaz". "Por que tirariam a vida dele daquele jeito?", questiona.

str-das/lv/mr/aa

Tópicos relacionados:

colombia diplomacia eua narcotrafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay