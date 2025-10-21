Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Bayern de Munique renova com técnico Vincent Kompany até 2029

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/10/2025 12:37

compartilhe

SIGA

O Bayern de Munique renovou o contrato do técnico belga Vincent Kompany por mais dois anos, até 2029, anunciou o clube bávaro nesta terça-feira (21).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Contratado em 2024 para substituir Thomas Tuchel, Kompany conseguiu dar o 34º título alemão ao Bayern em sua primeira temporada à frente da equipe.

"Sou grato, me sinto honrado e quero agradecer ao Bayern pela confiança e pelo ambiente de trabalho que o clube me oferece desde o primeiro dia. Sinto como se estivesse aqui há muito mais tempo e que entendo bem o clube", declarou Kompany, citado em nota.

Nesta temporada, o Bayern de Munique venceu os 11 jogos que disputou até aqui em todas as competições, um deles a decisão da Supercopa da Alemanha, o segundo título de Kompany na equipe bávara.

tba/mcd/arm/cb/aa

Tópicos relacionados:

bel fbl ger

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay