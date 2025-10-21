Bayern de Munique renova com técnico Vincent Kompany até 2029

O Bayern de Munique renovou o contrato do técnico belga Vincent Kompany por mais dois anos, até 2029, anunciou o clube bávaro nesta terça-feira (21).

Contratado em 2024 para substituir Thomas Tuchel, Kompany conseguiu dar o 34º título alemão ao Bayern em sua primeira temporada à frente da equipe.

"Sou grato, me sinto honrado e quero agradecer ao Bayern pela confiança e pelo ambiente de trabalho que o clube me oferece desde o primeiro dia. Sinto como se estivesse aqui há muito mais tempo e que entendo bem o clube", declarou Kompany, citado em nota.

Nesta temporada, o Bayern de Munique venceu os 11 jogos que disputou até aqui em todas as competições, um deles a decisão da Supercopa da Alemanha, o segundo título de Kompany na equipe bávara.

