Ações encobertas dos EUA seriam 'violação da soberania venezuelana', segundo especialistas da ONU

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
21/10/2025 11:29

Especialistas em direitos humanos das Nações Unidas alertaram nesta terça-feira (21) que as ações encobertas e as ameaças dos Estados Unidos de usar força armada contra Caracas "violam a soberania da Venezuela e a Carta da ONU". 

"Essas ações também violam as obrigações internacionais fundamentais de não intervir nos assuntos internos nem ameaçar usar força armada contra outro país", declararam três especialistas independentes da ONU em um comunicado. 

Também alertaram que "essas ações constituem uma escalada extremamente perigosa com graves implicações para a paz e a segurança na região do Caribe". 

Tópicos relacionados:

crime diplomacia direitos eua narcotrafico onu venezuela

Busca
