Trump diz que aliados no Oriente Médio estão prontos para confrontar o Hamas

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/10/2025 10:54

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (21) que as nações aliadas no Oriente Médio estão preparadas para enviar tropas a Gaza para confrontar o Hamas, caso o movimento islamista palestino não interrompa as supostas violações do plano de paz. 

"Muitos dos nossos AGORA GRANDES ALIADOS no Oriente Médio, e áreas ao redor do Oriente Médio, me informaram de forma explícita e forte, com grande entusiasmo, que receberiam de bom grado a oportunidade, a meu pedido, de entrar em GAZA com uma força intensa para 'colocar o Hamas em ordem', caso o Hamas continue agindo mal, em violação ao acordo deles conosco", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua israel palestinos

