Taxas de natalidade e fecundidade continuam em queda na Itália

O número de nascimentos continuou diminuindo na Itália em 2024, com a fecundidade média atingindo o mínimo histórico de 1,18 filho por mulher, informou o Instituto Nacional de Estatística (Istat) nesta terça-feira (21).

Segundo dados do Istat, 369.944 nascimentos foram registrados na Itália em 2024, uma queda de 2,6% em relação ao ano anterior, com 379.890 nascimentos em 2023.

Em 2008, mais de 576.000 nascimentos foram registrados; cinco anos depois, menos de 515.000; e em 2018, dez anos depois, menos de 440.000. Desde então, o declínio persiste ano após ano.

A taxa de fecundidade, ou "o número médio de filhos por mulher, atingiu seu mínimo histórico", com 1,18 filho por mulher em 2024, afirmou o Istat em seu comunicado à imprensa.

Esse número também vem diminuindo constantemente há anos.

Os dados disponíveis para 2025 indicam que a tendência se manterá este ano: segundo dados provisórios para o período de janeiro a julho, foram registrados 197.956 nascimentos, o que representa uma queda de 6,3% em um ano, em comparação com os mais de 211.000 nascimentos registrados no mesmo período em 2024.

O envelhecimento da população continua e a idade média era de 46,8 anos, segundo dados de 1º de janeiro de 2025, com pessoas com mais de 65 anos representando agora 24,7% da população.

O desafio demográfico está no topo da agenda da primeira-ministra de extrema direita, Giorgia Meloni.

