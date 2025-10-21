Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia afirma que não há data programada para reunião Putin-Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/10/2025 07:57

compartilhe

SIGA

O governo da Rússia afirmou nesta terça-feira que não foi estabelecido "nenhum prazo concreto" para a reunião de cúpula entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump sobre a Ucrânia, o que esfriou as esperanças de uma reunião rápida entre as partes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Após uma conversa telefônica na semana passada, os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos anunciaram que se reunirão em Budapeste para buscar uma solução para a guerra na Ucrânia, iniciada com a ofensiva de Moscou em fevereiro de 2022. 

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, conversaram na segunda-feira para discutir os preparativos do encontro de cúpula. Os dois devem ter uma reunião presencial para finalizar os detalhes. 

Trump disse que a reunião com Putin poderia ocorrer em duas semanas.

"Inicialmente, não foi definido um cronograma preciso", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em uma entrevista coletiva. 

Ao ser questionado se a reunião de cúpula poderia ser adiada, Peskov respondeu: "Não se pode adiar algo que não foi definido de maneira definitiva... Precisamos de preparação, uma preparação séria".

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Ryabkov, declarou nesta terça-feira que é "prematuro falar sobre o calendário" da reunião preparatória entre Lavrov e Rubio, porque "deve ser preparada adequadamente".

Trump, que afirmou que conseguiria solucionar a guerra na Ucrânia em questão de horas ao retornar à Casa Branca, já expressou sua frustração por não ter conseguido avanços em um processo de paz. 

Putin rejeitou múltiplos apelos por um cessar-fogo e mantém uma lista de exigências que Kiev considera inaceitáveis.

bur/ach/msr/an/fp

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay