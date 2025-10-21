Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Zelensky e europeus apoiam negociação com a Rússia baseada na atual linha de frente

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/10/2025 06:57

compartilhe

SIGA

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e líderes europeus apoiaram nesta terça-feira (21) os esforços de paz de Donald Trump e respaldaram que a atual linha de frente deve servir como "ponto de partida" nas negociações com a Rússia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O presidente dos Estados Unidos tenta acabar com três anos e meio de conflito provocado pela invasão russa da Ucrânia. Na semana passada, ele pediu às partes que interrompam os combates "onde estão". 

"Apoiamos de maneira veemente a posição do presidente Trump de que os combates devem cessar imediatamente e que a linha de contato atual deve servir como ponto de partida para as negociações", afirmaram em um comunicado conjunto os líderes, que incluem os governantes da França, Reino Unido e Alemanha.

"Seguimos comprometidos com o princípio de que as fronteiras internacionais não devem ser modificadas pela força", acrescenta a nota. Os líderes europeus reafirmam, no entanto, apoio para que a Ucrânia permaneça "na posição mais forte possível, antes, durante e após qualquer cessar-fogo".

Os governantes consideraram que seus países devem "intensificar a pressão sobre a economia da Rússia e sua indústria de defesa, até que (o presidente Vladimir) Putin esteja disposto a fazer a paz".

Trump se reunirá em breve com seu homólogo russo em Budapeste. Os líderes europeus temem que um acordo seja alcançado em detrimento da Ucrânia e dos interesses de segurança na Europa.

Eles insistem em pedir uma intensificação da pressão sobre Moscou, inclusive de Washington, onde o presidente americano se recusou até agora a impor sanções à Rússia.

"As táticas dilatórias da Rússia demonstraram em várias ocasiões que a Ucrânia é a única parte que leva a paz a sério", escreveram os líderes.

O comunicado conjunto foi assinado pelos líderes da Ucrânia, União Europeia, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Polônia, Dinamarca e Finlândia.

Todos eles, exceto o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, se reunirão na quinta-feira em Bruxelas para um encontro de cúpula europeia no qual esperam estabelecer um apoio financeiro duradouro à Ucrânia.

Também está prevista para sexta-feira uma reunião da chamada "Coalizão de Voluntários", que reúne os países que apoiam Kiev.

ob/cjc/arm/dbh/fp

Tópicos relacionados:

alemanha conflito defesa gb politica russia ucrania ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay