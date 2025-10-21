Assine
Homem que atirou no premiê da Eslováquia é condenado a 21 anos de prisão

21/10/2025 06:21

Um tribunal da Eslováquia condenou nesta terça-feira (21) a 21 anos de prisão o homem que atirou e feriu gravemente o primeiro-ministro, Robert Fico, em maio de 2024.

Juraj Cintula foi condenado por crimes de "terrorismo". O juiz Igor Kralik argumentou que ele atuou "com a intenção de impedir o bom funcionamento do governo". 

Cintula, um poeta de 72 anos, deu quatro tiros em Fico a curta distância no dia 15 de maio de 2024. O primeiro-ministro ficou gravemente ferido.

Depois de ser detido no local do crime, o acusado afirmou que atirou no primeiro-ministro com a intenção de feri-lo e não de matá-lo. 

Cintula foi acusado inicialmente de tentativa de assassinato premeditado, mas a Promotoria revisou as acusações e o indiciou por "ataque terrorista", ao mencionar suas motivações políticas. 

Ele declarou à polícia que pretendia protestar contra as medidas adotadas pelo governo de Fico, citando a suspensão da ajuda militar à Ucrânia, que enfrenta a invasão da Rússia desde fevereiro de 2022.

Fico é um dos poucos líderes da UE que mantém vínculos estreitos com o presidente russo, Vladimir Putin.

O primeiro-ministro passou por duas cirurgias no hospital de Banska Bystrica, a cidade no centro do país onde ocorreu o incidente. Depois, ele passou quase dois meses em recuperação antes de conseguir reassumir plenamente suas funções.

