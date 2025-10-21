Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Grupo sueco anuncia acordo com filhos de Maradona para administrar sua marca

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/10/2025 06:21

compartilhe

SIGA

A empresa sueca Electa Global anunciou nesta terça-feira (21) um acordo de colaboração exclusiva com os cinco filhos considerados herdeiros de Diego Maradona para comercializar produtos sob a marca do astro argentino falecido em 2020.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"No âmbito do acordo de longo prazo, a Electa será responsável por todos os aspectos relacionados ao design dos produtos, fabricação, comercialização e distribuição, em estreita coordenação com a família", afirmou a empresa em um comunicado.

"Não há muitos produtos oficiais de Maradona", afirmou o empresário sueco-iraniano Ash Pournouri, proprietário da Electa, em entrevista à AFP.

"Isto se deve, em parte, ao fato de que não aconteceu durante sua vida e, desde seu falecimento, a família e seus filhos não queriam empreender nada com ninguém. Levou tempo para conquistar sua confiança", explicou. 

O lendário camisa 10 da seleção da Argentina morreu aos 60 anos, em 25 de novembro de 2020, devido a um edema pulmonar quando se recuperava de uma neurocirurgia em casa.

"O nome de nosso pai tem um significado imenso para milhões de pessoas em todo o mundo", afirmaram os herdeiros, citados no comunicado da Electa. 

"Não se trata apenas de produtos (...) Trata-se de preservar quem era Diego: sua paixão, sua energia e seu amor pelas pessoas", acrescentaram.

Em um primeiro momento serão produzidas roupas, calçados e acessórios de luxo destinados ao mercado europeu.

No mês passado, a Justiça argentina embargou bens de duas irmãs de Maradona, de seu advogado e de outras três pessoas por suposta administração fraudulenta da marca da lenda do futebol. 

Um tribunal de segunda instância de Buenos Aires decidiu processar o advogado de Maradona, Matías Morla, e dois de seus assistentes por suposta administração fraudulenta da marca "Diego Maradona" e seus derivados que, segundo seus filhos, deveria ter sido cedida a eles após a morte. 

A decisão ordenou que os bens, tangíveis ou não, passassem "imediatamente à propriedade dos herdeiros".

nzg/phy/arm/dbh/fp

Tópicos relacionados:

argentina fbl suecia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay