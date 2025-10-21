Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Equatoriano que sobreviveu a ataque americano contra submarino é libertado

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/10/2025 06:09

compartilhe

SIGA

Um equatoriano que sobreviveu a um ataque militar dos Estados Unidos contra um suposto submarino que transportava drogas no Caribe foi libertado após ser repatriado ao seu país, informou na segunda-feira a Procuradoria Geral.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Desde agosto, Washington mantém navios e aviões de guerra em águas internacionais do Caribe em uma campanha para conter o tráfico de drogas da América Latina para os Estados Unidos. 

O presidente Donald Trump anunciou no sábado a repatriação de um equatoriano e um colombiano que sobreviveram ao ataque contra o submarino carregado de fentanil e outras drogas, no qual dois tripulantes morreram.

A Procuradoria informou que o repatriado, que não foi identificado, foi libertado porque não cometeu um crime em seu país.

"Por não existir nenhuma notícia de crime que tenha sido comunicada a esta Instituição, que indique a prática de um crime em território equatoriano, não poderia continuar detido", afirmou a instituição em um comunicado. 

"Também não tinha processos pendentes contra ele", acrescentou a nota.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, expressou na segunda-feira a Trump na rede social X que sua nação "permanece firme na luta mundial contra o narcotráfico e a mineração ilegal, desafios que exigem a unidade entre as nações comprometidas com a paz e a prosperidade".

A mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe já registrou sete ataques contra embarcações que supostamente transportavam drogas, com um balanço de quase 30 mortos.

sp/cjc/fp

Tópicos relacionados:

crime equador eua narcotrafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay