Alcaraz liderará Espanha no Final 8 da Copa Davis, que não terá Sinner

Carlos Alcaraz, número um do mundo, retorna à Copa Davis para liderar a Espanha no Final 8 que será disputado em Bolonha, na Itália, de 19 a 23 de novembro, anunciou nesta segunda-feira (20) o capitão da equipe espanhola David Ferrer.

Por outro lado, o número 2 do mundo Jannik Sinner não participará na defesa do título da Itália.

Salvo uma mudança de última hora, Sinner não estará na primeira edição da fase final da Davis em terras italianas, depois de vários anos disputando o Final 8 na Espanha.

Alcaraz, ganhador este ano de Roland Garros e do US Open, estará acompanhado por Jaume Munar, Pedro Martínez e Marcel Granollers.

Ferrer ainda não divulgou o nome do quinto e último jogador, que será anunciado apenas na semana anterior ao evento.

Com esta convocação, Alcaraz retorna após perder os últimos compromissos da Espanha, contra a Dinamarca em Marbella em setembro, por "fadiga muscular e mental", após faturar o Grand Slam dos Estados Unidos, o sexto de sua carreira.

A Espanha vai iniciar seu caminho em 20 de novembro, diante da República Tcheca. Em caso de vitória, o combinado espanhol terá nas semifinais o vencedor do duelo entre Argentina e Alemanha.

Os argentinos de Javier Frana presentes na Itália serão Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos e Andrés Molteni, estes últimos para as duplas.

Na ausência de Sinner, o principal tenista italiano será Lorenzo Musetti, número 8 do mundo.

Sinner tem vivenciado uma temporada com altos e baixos, apesar dos títulos no Aberto da Austrália e em Wimbledon, mas também com uma suspensão de três meses por um teste positivo para anabolizante, ou seus abandonos nos Masters 1000 de Cincinnati e, mais recentemente, Xangai.

Os capitães das oito seleções classificadas à fase final podem realizar até três mudanças em suas equipes de agora até o início do torneio.

Embora não conte com Sinner, a Itália de Filippo Volandri sai como favorita em seu duelo das quartas contra a Áustria, cujo melhor classificado é Filip Misolic, 95º do ranking da ATP.

As eliminatórias serão disputadas em quadra fechada, no formato melhor de três (duas partidas de simples seguidas de outra de duplas).

- Listas de tenistas selecionados para a fase final da Copa Davis (18-23 de novembro) em Bolonha, anunciadas pelas diferentes federações nesta segunda-feira:

BÉLGICA

Zizou Bergs (40º no ranking da ATP)

Raphaël Collignon (73º)

Sander Gillé (58º mundial nas duplas)

Joran Vliegen (67º mundial nas duplas)

Um quinto jogador será convocado mais adiante

Capitão: Steve Darcis

FRANÇA

Ugo Humbert (24º)

Arthur Rinderknech (27º)

Benjamin Bonzi (54º)

Pierre-Hugues Herbert (98º nas duplas)

Um quinto jogador será convocado mais adiante

Capitão: Paul-Henri Mathieu

ITÁLIA

Lorenzo Musetti (8º)

Flavio Cobolli (22º)

Matteo Berrettini (59º)

Simone Bolelli (14º nas duplas)

Andrea Vavassori (15º nas duplas)

Capitão: Filippo Volandri

ÁUSTRIA

Filip Misolic (95º)

Jurij Rodionov (154º)

Lukas Neumayer (184º)

Lucas Miedler (29º nas duplas)

Alexander Erler (38º nas duplas)

Capitão: Jürgen Melzer

ESPANHA

Carlos Alcaraz (1º)

Jaume Munar (42º)

Pedro Martínez (88º)

Marcel Granollers (8º nas duplas)

Um quinto jogador será convocado mais adiante

Capitão: David Ferrer

República Tcheca

Jiri Lehecka (17º)

Jakub Mensik (19º)

Tomas Machac (31º)

Vit Kopriva (94º)

Adam Pavlasek (47º)

Capitão: Tomas Berdych

ARGENTINA

Francisco Cerúndolo (21º)

Tomás Etcheverry (60º)

Francisco Comesaña (64º)

Horacio Zeballos (7º nas duplas)

Andrés Molteni (28º nas duplas)

Capitão: Javier Frana

ALEMANHA

Alexander Zverev (3º)

Jan-Lennard Struff (91º)

Yannick Hanfmann (126º)

Kevin Krawietz (10º nas duplas)

Tim Pütz (11º nas duplas)

Capitão: Michael Kohlmann

