Wall Street fecha em alta por expectativa de desescalada entre EUA e China

Wall Street fechou em alta nesta segunda-feira (20), impulsionada pela expectativa de uma desescalada comercial entre Washington e Pequim, e por um interesse renovado nos papéis de tecnologia.

O Dow Jones subiu 1,12%; o Nasdaq, 1,37%; e o S&P 500, 1,07%.

"O mercado está aliviado de ver que a tensão com a China parece ter diminuído um pouco no fim de semana, disse à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Pequim e Washington decidiram no último sábado preparar novas negociações entre os líderes das duas maiores economias mundiais, e evitar outra escalada destrutiva das tarifas.

"A Casa Branca busca reduzir os temores de um conflito comercial prolongado, que dificultaria as perspectivas de crescimento", explicou José Torres, da Interactive Brokers.

Na frente macroeconômica, os investidores "esperam ter, em breve, uma ideia mais clara da saúde da economia americana", apontou Hogan.

O mercado aguarda a divulgação, na próxima sexta-feira, do Índice de Preços ao Consumidor de setembro, que poderia sinalizar a direção da política monetária do Federal Reserve.

Sobre as empresas, Wall Street foi impulsionada por "uma onda de boas notícias para a Apple", segundo Hogan. A gigante da tecnologia brilhou (+3,94%, aos US$ 262,24) após a divulgação de dados da firma Counterpoint, segundo os quais o novo iPhone 17s teve um lançamento muito melhor no mercado chinês do que o modelo anterior.

