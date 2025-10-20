Desconexão de cabo defeituoso causou acidente com Elevador da Glória, em Lisboa

O Elevador da Glória, que descarrilou em Lisboa em setembro passado, causando a morte de 16 pessoas, tinha um cabo defeituoso, revelou a investigação oficial nesta segunda-feira (20), que recomendou deixar fora de operação estes veículos históricos da cidade até garantir sua segurança.

O acidente com o funicular, que ligava a Praça do Rossio ao Bairro Alto, ocorreu em 3 de setembro.

O descarrilamento do bondinho, que bateu em um edifício, expôs os receios sobre a segurança dessa atração turística popular, porém desgastada.

Em uma primeira nota, publicada três dias após a tragédia, o escritório de prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos e ferroviários, GPIAAF, afirmou que um cabo que conectava duas cabines havia se desprendido pouco antes do acidente.

O relatório preliminar do GPIAAF, divulgado nesta segunda-feira, indicou que o cabo em questão não atendia às normas estabelecidas pela empresa de transporte da cidade, a CCFL.

Os demais elevadores da cidade estão fora de serviço desde o acidente, e o GPIAAF pediu que permaneçam assim até que os inspetores confirmem se possuem sistemas de frenagem “capazes de imobilizar as cabines em caso de ruptura do cabo”.

Cinco portugueses e 11 estrangeiros morreram no acidente com o Elevador da Glória, que também deixou 20 feridos, segundo o balanço mais recente.

