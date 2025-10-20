Ministério Público turco pede penas severas de prisão contra 7 prefeitos da oposição

O Ministério Público de Istambul pediu nesta segunda-feira (20) penas severas de prisão contra sete prefeitos da oposição turca suspeitos de pertencerem a uma organização criminosa, informou a agência estatal Anadolu.

Os sete prefeitos, detidos entre janeiro e julho, são membros do social-democrata CHP, o maior partido de oposição, alvo de investigações e prisões há um ano.

O Ministério Público solicitou 415 anos de prisão para Riza Akpolat, prefeito do distrito de Besiktas, em Istambul, acusado, entre outras coisas, de "pertencer a uma organização criminosa", "fraudar licitações" e "enriquecimento ilícito", segundo a acusação citada pela Anadolu.

Os outros seis prefeitos, processados por "fraude em licitações" e "aceitação de propina", podem pegar até 18 anos de prisão.

Também foi pedido mais de 700 anos de prisão para Aziz Ihsan Aktas, empresário acusado de chefiar a suposta organização criminosa.

Ainda não foi divulgada a data de início do julgamento.

O popular prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, também do CHP, foi detido e preso em março sob acusação de "corrupção", que ele nega.

A prisão de Imamoglu, considerado o principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan, desencadeou um movimento de protesto inédito na Turquia desde 2013.

Os apoiadores do CHP, que venceu as eleições locais do ano passado derrotando a coalizão governista, acusam o governo turco de tentar enfraquecer a oposição com o apoio do sistema judiciário.

rba/bds/sag/mb/lm/rpr