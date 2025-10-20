Trump garante que entregará submarinos nucleares à Austrália

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira (20), que entregará submarinos nucleares à Austrália e assinou um acordo sobre terras raras com o primeiro-ministro do país, Anthony Albanese, na Casa Branca.

No início do ano, Trump suscitou dúvidas sobre o acordo de seu antecessor, o democrata Joe Biden, para fornecer submarinos à Austrália, um dos aliados estratégicos dos EUA para conter as aspirações territoriais da China no leste asiático.

"A construção de submarinos para a Austrália está realmente avançando", informou o presidente americano ao lado de Albanese, na sala do gabinete da Casa Branca.

Ambos também assinaram um acordo sobre minerais críticos e terras raras, vitais para a fabricação de componentes tecnológicos.

A Austrália possui importantes depósitos destes minerais, um mercado controlado pela China.

dk/bgs/dga/mar/yr/mvv