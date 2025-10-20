Trump nomeia empresário da indústria da cannabis como enviado especial para o Iraque

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, designou um empresário da indústria da cannabis como enviado especial para o Iraque.

Mark Savaya é o fundador da Leaf and Bud, uma empresa de cultivo de cannabis indoor localizada em Detroit, com publicidade proeminente em toda a cidade, a maior do estado de Michigan.

"A profunda compreensão de Mark sobre a relação entre Iraque e Estados Unidos e suas conexões na região ajudarão a impulsionar os interesses do povo americano", escreveu Trump no Truth Social no domingo.

"Mark foi uma figura crucial em minha campanha no Michigan, onde ele e outros ajudaram a assegurar um recorde de votos entre os muçulmanos americanos", disse.

Savaya não é muçulmano, mas é originário da comunidade caldeia, muito presente no Iraque.

A maconha é ilegal no Iraque, que mantém pena de morte para casos de tráfico de drogas.

Trump apela aos enviados especiais, que não precisam da confirmação do Senado, ao invés dos embaixadores tradicionais.

sct/mlm/mr/dga/dd/mvv