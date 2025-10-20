Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que viajará para a China 'no início do ano que vem'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/10/2025 13:43

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (20) que viajará para a China no início do próximo ano e espera fechar um acordo comercial com seu homólogo Xi Jinping neste mês, apesar de uma recente disputa sobre tarifas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Fui convidado para ir à China e farei isso no início do próximo ano. Está mais ou menos planejado", disse Trump a repórteres ao receber o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, na Casa Branca.

dk/jz/mar/aa

Tópicos relacionados:

china comercio diplomacia eua politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay