Trump diz que China 'não quer' invadir Taiwan
compartilheSIGA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou dúvidas nesta segunda-feira (20) sobre a invasão de Taiwan pela China, quando questionado sobre relatos do Pentágono que indicavam que Pequim considera realizar essa operação em 2027.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Acho que tudo ficará bem com a China. A China não quer fazer isso", disse Trump a repórteres antes de um almoço de trabalho com o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.
dk-sct/jz/mar/aa