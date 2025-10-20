Assine
Internacional

Trump diz que China 'não quer' invadir Taiwan

Repórter
20/10/2025 13:31

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou dúvidas nesta segunda-feira (20) sobre a invasão de Taiwan pela China, quando questionado sobre relatos do Pentágono que indicavam que Pequim considera realizar essa operação em 2027. 

"Acho que tudo ficará bem com a China. A China não quer fazer isso", disse Trump a repórteres antes de um almoço de trabalho com o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.

dk-sct/jz/mar/aa

Tópicos relacionados:

china conflito eua politica taiwan

