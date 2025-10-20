Assine
Trump diz que Hamas será 'erradicado' se violar acordo em Gaza

AFP
AFP
20/10/2025 13:21

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (20) que daria ao movimento Hamas uma "pequena chance" de cumprir o acordo de trégua com Israel em Gaza, mas alertou que o grupo seria "erradicado" caso não o fizesse. 

"Combinamos com o Hamas que eles serão muito bons, que se comportarão", disse Trump a repórteres. "E se não o fizerem, entraremos em ação e vamos erradicá-los. Se necessário, eles serão erradicados".

dk/jz/mar/aa

