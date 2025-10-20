Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Colômbia denuncia 'ameaça' de invasão dos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/10/2025 11:23

compartilhe

SIGA

O ministro do Interior da Colômbia, Armando Benedetti, denunciou nesta segunda-feira (20) uma "ameaça" de "invasão" do presidente americano, Donald Trump, que pareceu sugerir algum tipo de intervenção de Washington contra a produção de droga no país sul-americano. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No domingo, Trump suspendeu o apoio econômico a Bogotá por supostamente "fomentar" o narcotráfico e afirmou que deveria "fechar" os cultivos de narcóticos "imediatamente, ou os Estados Unidos os fecharão". 

Benedetti afirmou que se trata de uma "ameaça de uma invasão ou de uma ação terrestre ou militar contra a Colômbia". "Não me imagino fechando hectares se não for dessa forma, se não for invadindo", disse à Blu Radio. 

das/ad/dd/fp 

Tópicos relacionados:

colombia diplomacia eua narcotrafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay