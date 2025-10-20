Colômbia convoca embaixador nos Estados Unidos para consultas após anúncio de Trump

O presidente colombiano, Gustavo Petro, convocou seu embaixador nos Estados Unidos para consultas, após o anúncio de Donald Trump sobre a retirada da ajuda financeira à Colômbia por "fomentar" a produção de drogas, informou nesta segunda-feira (20) o governo colombiano.

A relação entre os dois países, historicamente aliados, enfrenta seu pior momento com o retorno de Trump à Casa Branca e o primeiro presidente de esquerda da Colômbia.

O embaixador Daniel García Peña "já está em Bogotá" e nas "próximas horas" o governo de Petro "informará as decisões tomadas a respeito", afirma um comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores.

bur-mar/ad/fp/aa