Japão autoriza pílula do dia seguinte sem prescrição médica

20/10/2025 08:34

A primeira pílula contraceptiva de emergência de venda livre no Japão foi aprovada pelas autoridades reguladoras, anunciou seu fabricante nesta segunda-feira (20), após aproximadamente oito anos de debates.

A ASKA Pharmaceutical declarou em um comunicado de imprensa que "obteve a autorização para sua fabricação e comercialização".

Não haverá restrições de idade nem obrigatoriedade de consentimento parental para as mulheres envolvidas, reportou o jornal japonês Mainichi Shimbun.

No entanto, a pílula será rotulada como "medicamento que requer aconselhamento", o que significa que as mulheres deverão tomá-la na presença de um farmacêutico.

Nesta sociedade conservadora, grupos ativistas há muito tempo reclamam que os anticoncepcionais de emergência só estejam disponíveis mediante receita médica e após uma visita à clínica ou farmácia, o que pode desencorajar muitas mulheres, especialmente vítimas de estupro e adolescentes.

A pílula do dia seguinte pode prevenir a gravidez se tomada nas 72 horas seguintes a uma relação sexual, mas sua eficácia diminui quanto mais se adia a ingestão.

Os debates sobre sua disponibilidade sem receita no Japão começaram em um painel do Ministério da Saúde em 2017.

A pílula custará entre 7.000 e 9.000 ienes (entre 253 e 325 reais).

Este método contraceptivo de emergência já está disponível sem prescrição médica em mais de 90 países.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica em seu site que a contracepção de emergência "deveria ser incluída sistematicamente em todos os programas nacionais de planejamento familiar".

