Internacional

Louvre permanece fechado após roubo de joias

AFP
AFP
Repórter
20/10/2025 07:00

O Louvre permanece fechado nesta segunda-feira (20), um dia após o espetacular roubo executado por quatro pessoas, que levaram oito "joias da coroa da França", anunciou o museu à AFP.

"O museu não abrirá hoje", informou uma fonte da direção do museu, que permaneceu fechado para os visitantes no domingo após o assalto. 

O roubo aconteceu por volta das 9h30 locais (4h30 de Brasília), quando o museu, o mais visitado do mundo, já estava aberto.

Os ladrões conseguiram "colocar um elevador de carga" na via pública, "fazer com que pessoas subissem em poucos minutos para extrair joias de valor inestimável e passar uma imagem deplorável da França", disse nesta segunda-feira o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, à rádio France Inter.

Os criminosos quebraram as vitrines com uma pequena motosserra, em uma operação que durou apenas sete minutos.

Entre os objetos roubados, todos do século XIX, estão o colar do conjunto de zafiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia, composto por oito zafiras e 631 diamantes, segundo o site do Louvre.

Os ladrões também levaram o colar de esmeraldas de Maria Luísa, composto por 32 esmeraldas e 1.138 diamantes. A tiara da imperatriz Eugênia, por sua vez, é formada por cerca de 2.000 diamantes.

cka-ls/jri/es/an/fp

