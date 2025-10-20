Assine
Internacional

Israel reabre passagem de Kerem Shalom para entrada de ajuda humanitária em Gaza

AFP
AFP
Repórter
20/10/2025 07:00

A passagem de Kerem Shalom, entre Israel e a Faixa de Gaza, foi reaberta nesta segunda-feira (20) para permitir a entrada de ajuda humanitária, um dia após uma série de bombardeios israelenses no território palestino, anunciou uma fonte militar israelense.

Kerem Shalom foi reaberta "em pleno cumprimento do acordo" de cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro, declarou a fonte, antes de acrescentar que a passagem de Rafah - entre Egito e Gaza - "permanecerá fechada até novo aviso".

No domingo, Israel anunciou a suspensão da entrada de ajuda humanitária no território, ao acusar o Hamas de ter violado o acordo de trégua, o que o movimento islamista nega.

