Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Zelensky afirma que está disposto a participar de reunião Trump-Putin

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/10/2025 07:00

compartilhe

SIGA

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou que está disposto a participar do encontro na Hungria entre os presidentes russo e americano, Vladimir Putin e Donald Trump, caso receba um convite. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O encontro entre Trump e Putin será a segunda cúpula bilateral para tentar um acordo de paz na Ucrânia, após uma reunião organizada em agosto no Alasca.

"Se me convidarem a Budapeste, se for um convite em um formato no qual nos reunamos os três, ou como é chamado, diplomacia itinerante, o presidente Trump se reúne com Putin e o presidente Trump se reúne comigo, então, em um formato ou outro, estamos de acordo", afirmou Zelensky.

Trump anunciou na semana passada que se reunirá com Putin em Budapeste "nas próximas duas semanas", como parte de sua promessa de terminar rapidamente com a guerra na Ucrânia após seu retorno à Casa Branca.

Zelensky declarou que "Budapeste não é o melhor lugar para a reunião". O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, é o maior aliado de Putin na Europa e critica o apoio militar e diplomático à Ucrânia.

"Não acredito que um primeiro-ministro que bloqueia a Ucrânia em todos os âmbitos possa fazer algo positivo para os ucranianos ou apresentar uma contribuição equilibrada", afirmou Zelensky sobre Orban.

brw-pop/fv/pz/an/dbh/fp

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua hungria russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay