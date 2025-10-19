Assine
Internacional

Marrocos vence Argentina (2-0) e é campeão Mundial Sub-20

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
19/10/2025 22:24

Contrariando todos os prognósticos, o Marrocos fez história no Mundial Sub-20 neste domingo (19), ao conquistar seu primeiro título na categoria com uma vitória por 2 a 0 sobre a favorita Argentina, uma conquista que reflete o crescimento do futebol no país.

O atacante Yassir Zabiri, com dois gols no primeiro tempo (12' e 29'), foi o protagonista no Estádio Nacional de Santiago, diante de 43.253 espectadores, a maioria torcendo pelos marroquinos, revelação da competição e que disputavam a final pela primeira vez.

Com este título, o Marrocos se torna o segundo país africano a conquistar um Mundial Sub-20. O primeiro foi Gana, em 2009.

A Argentina, presente em 18 das 24 edições do torneio e maior vencedora, com seis títulos, não é campeã desde 2007, o que torna ainda mais histórica a façanha dos marroquinos.

Coanfitrião da Copa do Mundo de 2030 junto com Espanha e Portugal, Marrocos se manteve nos holofotes desde o quarto lugar no Mundial de 2022, no Catar. Dois anos depois, a equipe masculina Sub-23 conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris.

E agora a geração Sub-20, com o título no Chile, confirma o crescimento do futebol marroquino.

-- Ficha técnica:

Estádio: Nacional de Santiago

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Gols:

Marrocos: Yassir Zabiri (12', 29')

Escalações:

Marrocos: Ibrahim Gomis - Ali Maamar, Ismael Baouf, Smail Bakhty, Fouad Zahouani - Naim Byar, Yassine Khalifi (Saad El Haddad, 62') - Othmane Maamma (Ilias Boumassaoudi, 74'), Houssam Essadak, Gessime Yassine (Taha Majni, 86') - Yassir Zabiri (Younes El Bahraoui, 86'). Técnico: Mohamed Ouahbi.

Argentina: Santino Barbi - Tobías Ramírez, Juan Villalba (Santiago Fernández, 45'), Tomás Pérez (Tobías Andrada, 45') - Dylan Gorosito (Teo Rodríguez, 82'), Valentino Acuña (Mateo Silvetti, 33'), Milton Delgado, Julio Soler - Maher Carrizo, Alejo Sarco (Ian Subiabre, 60'), Gianluca Prestianni. Técnico: Diego Placente.

cl/ag/cb

