Lens e Lille vencem e seguem na parte de cima da tabela do Francês

O Lens venceu o Paris FC por 2 a 1 neste domingo (19) e subiu para a quarta posição no Campeonato Francês, que nesta 8ª rodada também teve a vitória do Lille por 2 a 0 sobre o Nantes.

O Lens do técnico Pierre Sage começou bem a temporada e ementou a quarta rodada seguida sem perder (três vitórias e um empate), graças aos gols de Odsonne Edouard e Samson Baidoo.

Com o resultado, e equipe soma os mesmos 16 pontos do Strasbourg (3º), outra surpresa neste início de campeonato.

Por sua vez, o Paris FC, com seu ambicioso projeto, segue fica na 11ª posição, com 10 pontos.

Já o Lille visitou o Nantes e impôs sua superioridade com Hakon Haraldsson abrindo o placar aos oito minutos e Hamza Igamane ampliando na reta final (89').

Com o resultado, os 'Dogues' sobem para a sexta posição (14 pontos), enquanto o Nantes fica em 15º (6 pontos).

Nos demais jogos disputados neste domingo, o Rennes (9) não passou de um empate em 2 a 2 com o Auxerre (14º), o Lorient (13º) empatou em 3 a 3 com o Brest (12º) e o Toulouse (8º) goleou o lanterna Metz por 4 a 0.

O líder do campeonato é o Olympique de Marselha, que assumiu a ponta da tabela com a vitória por 6 a 2 sobre o Le Havre no sábado, aproveitando o tropeço em casa do Paris Saint-Germain, que na sexta-feira empatou em 3 a 3 com o Strasbourg no Parque dos Príncipes.

-- Resultados da 8ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

PSG - Strasbourg 3 - 3

- Sábado:

Nice - Lyon 3 - 2

Angers - Monaco 1 - 1

Olympique de Marselha - Le Havre 6 - 2

- Domingo:

Lens - Paris FC 2 - 1

Toulouse - Metz 4 - 0

Lorient - Brest 3 - 3

Rennes - Auxerre 2 - 2

Nantes - Lille 0 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Olympique de Marselha 18 8 6 0 2 21 7 14

2. PSG 17 8 5 2 1 16 8 8

3. Strasbourg 16 8 5 1 2 17 10 7

4. Lens 16 8 5 1 2 12 7 5

5. Lyon 15 8 5 0 3 11 8 3

6. Lille 14 8 4 2 2 16 10 6

7. Monaco 14 8 4 2 2 17 13 4

8. Toulouse 13 8 4 1 3 15 12 3

9. Rennes 11 8 2 5 1 11 12 -1

10. Nice 11 8 3 2 3 12 14 -2

11. Paris FC 10 8 3 1 4 13 15 -2

12. Brest 9 8 2 3 3 14 14 0

13. Lorient 8 8 2 2 4 12 19 -7

14. Auxerre 7 8 2 1 5 7 12 -5

15. Nantes 6 8 1 3 4 5 9 -4

16. Le Havre 6 8 1 3 4 10 16 -6

17. Angers 6 8 1 3 4 4 12 -8

18. Metz 2 8 0 2 6 5 20 -15

iga/pm/cb