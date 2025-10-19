Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump ameaça enviar militares a San Francisco

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/10/2025 16:58

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou enviar tropas a San Francisco em uma entrevista transmitida neste domingo (19), enquanto busca mobilizar o Exército americano em mais cidades controladas pelos democratas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O presidente já enviou a Guarda Nacional a Los Angeles, Washington e Memphis, enquanto juízes suspenderam a mobilização em Chicago e Portland.

"Agora iremos a San Francisco", declarou Trump à emissora Fox News.

"A diferença é que acho que nos querem em San Francisco. San Francisco era realmente uma das grandes cidades do mundo. E há 15 anos, tudo deu errado", acrescentou.

Trump exagera reiteradamente a magnitude do crime nas cidades americanas para justificar os destacamentos da Guarda Nacional, aos quais se opuseram, em grande medida, os líderes democratas locais.

No fim do mês passado, sugeriu que as cidades americanas seriam utilizadas como "campos de treinamento" para as forças militares.

O primeiro destacamento em Los Angeles, em junho, ocorreu depois de protestos por batidas migratórias generalizadas que, segundo os críticos, pareciam se dirigir principalmente às pessoas por conta de sua cor de pele ou do idioma que falavam.

Essa mobilização foi duramente criticada pelo governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, provável candidato presidencial em 2027.

San Francisco ocupa um lugar especial na cosmovisão republicana.

A cidade, com problemas documentados de indigência e vício em drogas, aparece com frequência nas mídias de direita como um exemplo do que consideram a decadência dos centros urbanos dos Estados Unidos sob o controle do Partido Democrata.

hg/md/gv/dga/rpr

Tópicos relacionados:

eua exercito politica sanfrancisco trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay