Felix Auger-Aliassime é campeão do ATP 250 de Bruxelas

O tenista canadense Felix Auger-Aliassime, número 13 do mundo, foi campeão do ATP 250 de Bruxelas neste domingo (19), ao derrotar na final o tcheco Jiri Lehecka (N.16).

Aliassime fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/2), 6-7 (8/6) e 6-2.

O canadense de 25 anos já havia sido campeão do torneio em 2022, quando então era chamado European Open, que naquele ano foi disputado na Antuérpia, também na Bélgica.

-- Resultado deste domingo do ATP 250 de Bruxelas:

. Simples masculino - Final:

Felix Auger-Aliassime (CAN) x Jiri Lehecka (CZE) 7-6 (7/2), 6-7 (6/8), 6-2

bds/iga/pm/cb