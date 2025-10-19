Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Eintracht Frankfurt empata com Freiburg antes de receber Liverpool na Champions

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/10/2025 13:13

compartilhe

SIGA

O Eintracht Frankfurt (7º) não passou de um empate em 2 a 2 com o Freiburg (9º) neste domingo (19), pela 7ª rodada do Campeonato Alemão, três dias antes de receber o Liverpool na Liga dos Campeões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Jogando fora de casa, o Eintracht saiu atrás no placar com o atacante Derry Scherhant marcando logo aos dois minutos para os anfitriões, mas conseguiu a virada ainda no primeiro tempo com dois gols de Jonathan Burkardt (18' e 38').

Quando parecia que os três pontos voltariam para Frankfurt, Vincenzo Grifo, especialista em bola parada, surpreendeu o goleiro brasileiro Kauã Santos em cobrança de falta e empatou para o Freiburg (87').

O resultado voltou a evidenciar a irregularidade do Eintracht nesta temporada, com três vitórias, um empate e três derrotas no campeonato.

O time de Frankfurt tem o segundo melhor ataque da Bundesliga (19 gols), atrás apenas do líder Bayern de Munique, mas também tem a pior defesa, com 18 gols sofridos.

Em sua segunda participação na Champions, o Eintracht receberá na próxima quarta-feira o poderoso Liverpool.

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Union Berlin - B. Mönchengladbach   3 - 1

  

   - Sábado:

   Heidenheim - Werder Bremen          2 - 2

   Colônia - Augsburg                  1 - 1

   Wolfsburg - Stuttgart               0 - 3

   RB Leipzig - Hamburgo               2 - 1

   Mainz - Bayer Leverkusen            3 - 4

   B. de Munique - B. Dortmund         2 - 1

  

   - Domingo:

   Freiburg - Eintracht Frankfurt      2 - 2

   (12h30) St Pauli - Hoffenheim              

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       21   7   7   0   0  27   4  23

    2. RB Leipzig              16   7   5   1   1  10   9   1

    3. Stuttgart               15   7   5   0   2  11   6   5

    4. Borussia Dortmund       14   7   4   2   1  13   6   7

    5. Bayer Leverkusen        14   7   4   2   1  16  11   5

    6. Colônia                 11   7   3   2   2  12  10   2

    7. Eintracht Frankfurt     10   7   3   1   3  19  18   1

    8. Union Berlin            10   7   3   1   3  11  14  -3

    9. Freiburg                 9   7   2   3   2  11  11   0

   10. Hamburgo                 8   7   2   2   3   7  10  -3

   11. Werder Bremen            8   7   2   2   3  11  16  -5

   12. St Pauli                 7   6   2   1   3   8   9  -1

   13. Augsburg                 7   7   2   1   4  12  14  -2

   14. Hoffenheim               7   6   2   1   3   9  12  -3

   15. Wolfsburg                5   7   1   2   4   8  13  -5

   16. Mainz                    4   7   1   1   5   8  14  -6

   17. Heidenheim               4   7   1   1   5   6  13  -7

   18. B. Mönchengladbach       3   7   0   3   4   6  15  -9

dwi/iga/cb

Tópicos relacionados:

fbl ger

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay