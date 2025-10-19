Canadense Leylah Fernandez é campeã do WTA 250 de Osaka

A tenista canadense Leylah Fernandez, número 27 do mundo, foi campeã do WTA 250 de Osaka neste domingo (19), ao derrotar na final a tcheca Tereza Valentova (N.78).

Fernandez fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-0, 5-7 e 6-3, em duas horas e 13 minutos.

Este é o segundo título da canadense de 23 anos nesta temporada, depois da vitória no WTA 500 de Washingon, em julho. No total, ela já levantou cinco troféus no circuito.

Contra a jovem Valentova, de 18 anos, Fernandez se impôs grande intensidade no primeiro set e se impôs rapidamente com um 6-0.

A tcheca, que saiu do qualifying e disputava sua primeira final, reagiu na segunda parcial, mas depois a canadense, finalista do US Open em 2021, fez valer sua experiência para selar a vitória e ficar com o título.

"Você jogou de uma forma incrível e foi uma semana maravilhosa para você (...) Tenho certeza de que verei você em muitas outras finais como esta", declarou Fernandez sobre Valentova.

amk/dh/jde/dam/cb