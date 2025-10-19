Rybakina é campeã do WTA 500 de Ningbo e se aproxima do Finals

A tenista cazaque Elena Rybakina, número 9 do mundo, foi campeã neste domingo (19) do WTA 500 de Ningbo, na China, e conquistou o décimo título de sua carreira.

Rybakina venceu na final a russa Ekaterina Alexandrova (N.10) por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-0 e 6-2, em uma hora e 58 minutos.

Campeã de Wimbledon em 2022, a cazaque de 26 anos conquista seu segundo título na temporada, depois de ter vencido o WTA 500 de Estrasburgo em maio.

Com os pontos somados, Rybakina fica perto de garantir uma vaga no WTA Finals, que reunirá as oito melhores tenistas da temporada em novembro, em Riad.

No ranking da WTA, ela permanece na nona posição, mas agora está a apenas 15 pontos da oitava colocada, a russa Mirra Andreeva.

Nesta semana, ela vai disputar o WTA 500 de Tóquio, no qual precisa chegar pelo menos até a semifinal para ultrapassar Andreeva e ficar com a última vaga no Finals.

A italiana Jasmine Paolini (N.7) já garantiu presença em Riad por ter chegado à semifinal em Ningbo.

Além de Paolini, já estão classificadas Aryna Sabalenka, a defensora do título Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys.

jde/fbx/dam/dbh/cb