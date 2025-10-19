Assine
Israel anuncia novos ataques no sul da Faixa de Gaza

19/10/2025 12:21

O Exército israelense anunciou neste domingo que lançou novos bombardeios contra alvos do movimento islamista palestino Hamas no sul da Faixa de Gaza. 

"Em resposta à flagrante violação do acordo de cessar-fogo mais cedo hoje, as FDI (forças militares) iniciaram uma série de ataques contra alvos terroristas do Hamas no sul da Faixa de Gaza", afirmou o Exército em um comunicado.

Tópicos relacionados:

conflito gaza israel palestinos

