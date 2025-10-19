Israel anuncia novos ataques no sul da Faixa de Gaza
compartilheSIGA
O Exército israelense anunciou neste domingo que lançou novos bombardeios contra alvos do movimento islamista palestino Hamas no sul da Faixa de Gaza.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Em resposta à flagrante violação do acordo de cessar-fogo mais cedo hoje, as FDI (forças militares) iniciaram uma série de ataques contra alvos terroristas do Hamas no sul da Faixa de Gaza", afirmou o Exército em um comunicado.
mib-al/emp/cab/pb/rnr/sag/fp