Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Casper Ruud é campeão do ATP 250 de Estocolmo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/10/2025 12:21

compartilhe

SIGA

O tenista norueguês Casper Ruud, número 12 do mundo, foi campeão do ATP 250 de Estocolmo neste domingo (19), ao derrotar na final o francês Ugo Humbert (N.25) por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dominante na partida, Ruud conquista seu 14º título no circuito, o segundo em quadra dura depois do ATP 250 de San Diego em 2022.

"Sinto muito por hoje, Ugo. Acho que fiz o meu melhor jogo do ano contra você", comentou o norueguês de 26 anos após a vitória.

Ruud fechou o primeiro set em 30 minutos, quebrando o serviço de Humbert duas vezes. Na segunda parcial, seguiu o mesmo roteiro: o francês foi quebrado com 2-1 no placar e continuou sofrendo nas devoluções.

Campeão do Masters 1000 de Madri este ano, Ruud não diminuiu o ritmo e selou a vitória em uma hora e oito minutos de jogo.

bdu/dam/iga/cb

Tópicos relacionados:

atp fra nor tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay